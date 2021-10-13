Основатель аналитического центра ЦОСЭР Николай Павленко отмечает 75 летний юбилей.

Об этом агентству УНИАН сообщил генеральный директор центра Денис Павленко.

Николай Павленко родился 13 октября 1946 года. Окончил факультет журналистики Киевского государственного университета. В начале 1970-х работал референтом директора Института кибернетики АН УССР, академика Виктора Глушкова. Автор книги "Академик Глушков: взгляд в будущее".

В дальнейшем продолжил заниматься научной популяризацией в журнале "Наука и общество". На рубеже 80-х из под его пера вышли еще две книги – "Информация, мозг, жизнь" (в соавторстве с руководителем лаборатории нейробионики Института кибернетики, профессором Кириллом Ивановым-Муромским) и "Учащимся о бионике".

С начала 90-х работал на различных должностях в аппарате правительства. В 1994 году, после победы Леонида Кучмы на выборах, перешел на должность заместителя руководителя аналитической службы в Администрацию Президента Украины. В 1999 году, во время второй избирательной кампании Леонида Кучмы, сформировал костяк команды аналитиков "Центра оценки политических рисков" (в настоящее время – "аналитический центр ЦОСЭР").

Академией педагогических наук Украины за вклад в популяризацию науки награжден медалью "Григорий Сковорода". Лауреат Международной премии имени Винниченко за творческие достижения и благотворительную деятельность.

Справка. Аналитический центр ЦОСЭР – исследовательская компания, специализирующаяся на информационно-аналитическом сопровождении и управленческом консультировании. Центр взаимодействует с центральными и региональными органами власти, крупными компаниями, научно-исследовательскими центрами. Среди клиентов центра офис Совета Европы в Украине, киевское представительство GIZ (Германия), Amic Energy, Украинский фонд социальных инвестиций и др.

Автор: Иван Бойко