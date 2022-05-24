Большинство опрошенных украинцев считают, что сейчас может быть приемлемо вместо вступления в Альянс получить гарантии безопасности от США, отметили в КМИС.

Мнения украинцев об отказе от вступления в НАТО при условии получения гарантий безопасности от отдельных стран разделились практически поровну.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что за последние несколько месяцев в рамках переговоров с Россией широко обсуждается вопрос, что, возможно, Украина откажется или отложит вступление в НАТО, но при этом получит гарантии безопасности от ведущих держав мира. Респондентам задавали вопрос, насколько в таких условиях будет приемлемым отказ Украины от вступления в НАТО.

42% опрошенных считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и др. 39% респондентов продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украине, а потому отказываться от этого нельзя. При этом 19% респондентов либо не определились со своим мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.

Социологи отмечают, что готовность к отказу от НАТО и получению гарантий безопасности растет с запада на Восток – с 35% до 50%. Вместе с тем с 46% до 25% становится меньше тех, кто настаивает именно на курсе на вступление в НАТО.

"Даже среди респондентов, что прямо сейчас проживают на оккупированной территории, мнения разделились, и значительная часть как готова принять формулу отказа от НАТО в обмен на гарантии, так и значительная часть настаивают на вступлении в НАТО", - подчеркнули в КМИС.

Напомним, Украина решила взять курс на вступление в НАТО после того, как Россия в 2014 году захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Ранним утром 24 февраля текущего года РФ пошла на широкомасштабное вторжение в Украину и назвала свои действия "спецоперацией", в частности, для" денацификации" наших земляков. Стоит отметить, что Россия является одной из стран, которые стали гарантами безопасности Украины после того, как наше государство отказалось от ядерного оружия.

11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на достижение договоренности с ведущими государствами мира о получении гарантий безопасности для нашей страны на десятилетия.

Справка. Киевским международным институтом социологии опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также опрос не проводился с гражданами, выехавшими заграницу после 24 февраля.

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