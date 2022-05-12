Зеленский отметил, что дипломаты очень предметно и постоянно обсуждают с представителями дружественных стран тему гарантий безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский надеется на достижение договоренности с ведущими государствами мира о получении гарантий безопасности для Украины на десятилетия.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении по итогам 77-го дня войны.

Он отметил, что дипломаты очень предметно и постоянно обсуждают с представителями дружественных стран тему гарантий безопасности для Украины.

"Встреча "Большой семерки" 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, была прежде всего об этом. Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать уверенность в безопасности на десятилетия вперед", - отметил президент.

По его словам, впервые в истории нашего государства есть возможность зафиксировать такие гарантии.

"Не что-то в меморандуме, не какое-то декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически весомые, но и прописанные так, чтобы было понятно: что конкретно, кто конкретно и как конкретно нам гарантирует. Дай Бог", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что помощь США и других стран, программа ленд-лиз, наработки гарантий - это те вещи, которые "не заработают за один или несколько дней".

"Но я уверен, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российские войска до сих пор находятся в Украине.

"Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце". Но что бы ни делали оккупанты - это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", -подчеркнул он.

При этом президент отметил, что с новой поддержкой от США по ленд-лизу, со всей той помощи, которую Украина получает от Великобритании и Евросоюза, от Канады, Японии, Австралии – "без преувеличения, от всего свободного мира, – нам будет легче".

Как сообщал УНИАН, 8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран "Большой семерки", в котором принял участие Зеленский. На саммите он предложил странам G7 стать гарантами безопасности Украины.