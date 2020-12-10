В то же время 37,9% граждан ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности.

Только 25,3% украинцев готовы отказаться от своих прав в пользу благосостояния.

Читайте такжеУкраинский бизнес в этом году столкнулся со сложностями - опросКак передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные по случаю Международного дня прав человека онлайн-презентации результатов социологического опроса, проведенного в октябре 2020 года.

Отмечается, что в настоящее время 25,3% украинцев в обмен на собственное благополучие готовы уступить государству часть своих прав и гражданских свобод. В 2016 году таких было 30,3%, в 2018-м - 23,2%.

В то же время 37,9% граждан ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. В 2016 году таких было 35,4%, в 2018-м - 45,1%.

Затруднились ответить на этот вопрос 36,9% (в 2016 году таких было 34,3%, в 2018-м - 31,6%).

*** Общенациональный опрос, посвященный теме прав человека, проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в течение 6-19 октября 2020 года для ПРООН в Украине в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA.

Всего было опрошено 2002 респондента методом личного интервью по выборке, которая представляет взрослое население Украины, за исключением неподконтрольных правительству Украины территорий. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров