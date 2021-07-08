Провести перепись населения важно для предоставления социально-экономических услуг и принятия Кабмином решений, подчеркнули в ООН.

Украине необходимо провести перепись населения, поскольку его точная численность неизвестна.

Об этом заявила представитель ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает РБК-Украина.

"Одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010-м", - сказала Лубрани.

По ее словам, важность проведения переписи населения в Украине состоит в том, что на сегодняшний день неизвестна его точная численность. "В последний раз это было 48 млн, сейчас население оценивается в 41,6 млн", - уточнила она.

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Лубрани отметила, что каждый гражданин Украины должен был учтен. Это позволит украинскому правительству обеспечить предоставление социально-экономических услуг и принимать выверенные решения.

Перепись населения-2023: что известно

В декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

В конце ноября 2019 года тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд грн. Вместе с тем, Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы "непозволительной роскошью" для Украины, поэтому было решено провести "электронную перепись" и сэкономить 2-3 млрд грн.

В январе 2020 года Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов. Согласно этим результатам, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37 млн ​​289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

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Автор: Александр Топчий