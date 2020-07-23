Перепись населения в Украине перенесли - СМИ

Перепись населения должны были провести в 2021 году.

В Кабмине отсрочили проведение переписи населения в ближайшие два года из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1". К тому же, в правительстве заявили, что Госстат к проведению переписи населения готов. К слову, его должны были провести в 2021 году.

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Как сообщал УНИАН, 23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов. Согласно этим результатам, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 млн 289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

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