Российские власти ощущают абсолютную безнаказанность, заявили в МинТОТ.

Последствия от потопа в оккупированном Крыму и Севастополе во многом вызваны преступными действиями российской оккупационной администрации.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Аномальное количество осадков может выпасть где угодно. Это природа. Но обеспечение безопасности населения – это исключительная ответственность оккупационных властей. Судя по материалам, которые мы видим в СМИ и соцсетях, руководители оккупационной администрации пытаются играть в "деда Мазая" на камеру вместо реальной помощи людям", – сказал он.

МинТОТ призвал украинцев в Крыму временно отказаться от поездок и не покидать помещение без критической необходимости.

Читайте такжеДанилов о потопе в Ялте и Керчи: знаете, Крым очень долго просил водыЯременко добавил, что тотальная милитаризация полуострова, ввоз в Крым сотен тысяч россиян, строительство военной и гражданской инфраструктуры для их нужд сопровождались масштабным истреблением уникальных зеленых насаждений и ландшафтов.

"Это военные преступления, которые привели к нарушению экологического баланса", – отметил замминистра.

Российская власть чувствует абсолютную безнаказанность, говорит Яременко: "она преследует людей, уничтожает природу, разрушает памятники, в том числе – из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО".

Несколько дней подряд города оккупированного Крыма страдают от непогоды. В результате обильных дождей затопило ряд населенных пунктов. Оккупационные власти заявили о, по меньшей мере, нескольких погибших.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская