Историческое здание оккупанты снесли под предлогом реставрации.

Российские оккупанты в Мариуполе снесли "дом с часами", который является историческим памятником.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. ""Дом с часами", который является историческим памятником, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова - снесен", - написал он.

По данным Андрющенко, с начала демонтажа оккупанты кричали о том, что это не снос, а реконструкция.

Видео дня

"Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бобм уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", - отметил советник мэра.

"Фото еще вчера. И фото сегодня", - прокомментировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

В конце 2022 года стало известно, что естественная смертность в Мариуполе возросла в восемь раз, но установить точное число жертв в городе пока невозможно.

Также оккупанты уничтожили Драмтеатр. Они полностью его оградили высоким забором под предлогом реставрации. Но на самом деле руины здания полностью снесли.

В начале января оккупанты уничтожили левобережье Мариуполя. Глядя на множество фото и видео из города, иногда невозможно узнать даже район, отмечал Андрющенко.

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