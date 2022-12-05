Освобожденный из плена боец полка"Азов" Дмитрий "Орест" Козацкий показал фотографию из уничтоженного оккупантами Мариуполя.
Козацкий, уроженец Малина на Житомирщине, вступил в ряды Нацгвардии (впоследствии – "Азова") и переехал в Мариуполь в 2015 году. На опубликованной фотографии можно увидеть дом, в котором жил военный.
"Мой дом единственный остался стоять", – прокомментировал "Орест".
История "Ореста": "Азовсталь", плен и возвращение домой
27-летний Дмитрий Козацкий был главой пресс-службы полка "Азов". Он вместе с побратимами держал оборону Мариуполя во время полномасштабного вторжения россиян. Был на "Азовстали", где снимал видео и делал фотографии. В частности, фиксировал, как выживают военные под постоянными обстрелами в укрытиях завода.
Его кадры раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе облетели весь мир, а фотография с лучом света, который пробивается через поврежденную крышу, олицетворяющее силу духа всех защитников Мариуполя, стала легендарной.
Перед попаданием в плен к российским оккупантам в мае "Орест" выложил свои фотоработы в сеть и попросил об их распространении и отправке на все возможные фотоконкурсы. Фотографии уже получили золотую медаль международного конкурса репортерской фотографии Live press FOTO и специальную награду польской фотопремии Grand Press Photo 2022.
Также накануне выхода с завода "Орест" шокировал мир роликом, который назвал "Последний день на Азовстали".
В сентябре Козацкого вместе с еще 200 украинцами вернули из российского плена.
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