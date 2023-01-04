Глядя на множество фото и видео из Мариуполя, иногда невозможно узнать даже район, отметил советник главы города.

Российские захватчики уничтожили левобережье временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Противники от бульвара Меотиды до проспекта Победы превращают город в декорации к Апокалипсису, об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

"Левобережья Мариуполя больше нет. Физически... оккупанты превращают город в декорации к Апокалипсису. Безостановочно. Глядя на множество фото и видео из города, невозможно узнать не просто адрес, а иногда - район города", - отметил он.

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Ситуация в Мариуполе - что надо знать

Россияне заблокировали Мариуполь в начале марта и активно бомбили инфраструктуру города, в частности, атаковали роддом и драмтеатр, в которых находились мирные люди. Противники почти полностью уничтожили город, погибли десятки тысяч человек.

Враг полностью оккупировал Мариуполь после того, как украинские воины вышли с территории завода "Азовсталь".

Позже захватчики начали сносить поврежденные здания. В конце декабря стало известно, что противники уже снесли половину драмтеатра.

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