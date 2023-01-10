Родителям детей поставили жесткий ультиматум.

В Мариуполе россияне в очередной раз доказали, что их цинизму нет предела. На этот раз они заставили маленьких жителей разрушенного города себя развлекать. Отказаться от этого дети не могли, ведь их родителям угрожали.

"Сегодня мариупольских детей загнали благодарить убийц своего детства, родителей и родных. Благодарить и развлекать спектаклями. Родителей предупредили - кто будет против, или кто будет снимать, то подвалы в Мариуполе ждут недовольных. Если до того еще существовало второе дно дна, то сегодня его пробили окончательно", - сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он также вспомнил дискуссии о том, являются ли руководители секций коллаборантами. По словам Андрющенко, такие люди будто и не сотрудничают с врагом, однако фото с детьми, которые развлекают рашистов, говорят о другом.

Видео дня

"Мое мнение достаточно радикально. А у кого оно другое - посмотрите на фото и предоставьте себе ответ еще раз. Являются ли организаторы всего этого ада на земле коллаборационистами или нет. Заодно посмотрите, в каких условиях мраzота содержится, и вспомните сегодняшние фото из домов обычных мариупольцев", - резюмировал он.

Ситуация в Мариуполе

В конце 2022 года стало известно, что естественная смертность в Мариуполе выросла в восемь раз. В городе нет воды, люди вынуждены собирать воду в лужах. Установить точную число жертв в Мариуполе сейчас невозможно, сообщал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Между тем в оккупированном городе россияне устроили "охоту" на бурятов. Они "минусуют" друг друга и ссорятся из-за алкоголя. В начале января рашисты уничтожили левобережье Мариуполя. Глядя на множество фото и видео из города, иногда невозможно узнать даже район, отмечал Андрющенко.

Кроме этого, оккупанты превращают Мариупольский морпорт на военную базу. Россияне уволили с работы всех местных жителей. Также в городе началась массовая принудительная паспортизация. По словам советника мэра, с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, сотрудников полиции и государственной власти.

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