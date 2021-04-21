Оккупанты обвиняют украинского военнослужащего в незаконном пересечении "государственной границы РФ" и контрабанде наркотических средств.

Подконтрольный Кремлю "Джанкойский районный суд" в оккупированном Крыму вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому.

Читайте такжеЗащита обжаловала арест украинского военного, похищенного на админгранице с оккупированным КрымомКак сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, за якобы незаконное пересечение "границы РФ" и контрабанду наркотических средств его осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Денисова осудила действия подконтрольного оккупационной власти "суда" и назвала уголовное дело сфабрикованным.

По ее словам, доказательства, предоставленные "суду" стороной защиты во время заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего.

"Считаю недопустимым преследование наших граждан за исполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины и осуждаю действия оккупационных властей, которые продолжает нарушать международные договоры и нормы международного права", - подчеркнула она.

Омбудсмен призвала представителей международного сообщества продолжать давление на РФ, чтобы остановить незаконные преследования и судилища над гражданами Украины и освободить всех пленников Кремля.

Похищение украинского военнослужащего Евгения Добринского

30 мая 2020 года на админгранице с Крымом был похищен украинский военнослужащий Евгений Добрынский во время несения службы.

В то же время в России обвинили его "в незаконном пересечении госграницы". Там утверждали, что украинский военнослужащий был задержан в состоянии алкогольного опьянения, когда шел вдоль железной дороги через админграницу. Как заявили в ФСБ, во время обыска у него якобы было обнаружено "вещество растительного происхождения, вероятно наркотическое".

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Автор: Антонина Доломанжи