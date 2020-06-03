Похищенного на админгранице с Крымом украинского военного арестовали - СМИ
Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал украинского военнослужащего Евгения Добринского, похищенного во время несения службы на админгранице с Крымом.
Об этом сообщает издание Ґрати со ссылкой на пресс-службу "суда".
Отмечается, что Добрынского арестовали до 1 июля.
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Как сообщал УНИАН, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины заявила, что 30 мая на админгранице с Крымом был похищен военнослужащий во время несения службы.
ФСБ России обвинила похищенного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего Украины "в незаконном пересечении госграницы".
Российское следствие утверджает, что украинский военнослужащий был задержан в состоянии алкогольного опьянения, когда шел вдоль железной дороги через админграницу. По данным ФСБ, при обыске у него якобы было обнаружено "вещество растительного происхождения, предположительно наркотическое".
В то же время в ВСУ указывают на ряд несоответствий во время монтажа "видеодоказательства".
«Головным убором формы одежды в данном подразделении определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых «исчез» военный, а это около половины пятого утра», – пояснили в пресс-службе командования.
Кроме того, задержанный не принимал участия в боевых действиях, а указанные имена и фамилии вымышлены.
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