ФСБ выпытывала у похищенного военного, как охраняют админграницу с Крымом – адвокат

Допрос длился почти полтора часа.

Адвокат похищенного россиянами на админгранице с Крымом украинского военного Евгения Добрынского рассказал детали допроса ФСБ РФ.

Об этом сообщает Радио Свобода. Крым Реалии.

«Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, каков порядок осуществления охраны государственной границы был в той части, где он служил, которые входят средства защиты, идентификация людей. Много было вопросов о ведении военной службы», – рассказал защитник Ислям Велиляев.

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Адвокат добавил, что рекомендовал своему подзащитному не давать показания. Поскольку эти данные имеют служебный характер.

«Он на сегодня является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные объяснения по поводу его службы. Он же военный. Он понимает, что на такие вопросы нежелательно отвечать. Эти ответы будут восприняты отрицательно в отношении его», – подчеркнул Велиляев.

Допрос длился почти полтора часа.

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины заявила, что 30 мая на админгранице с Крымом был похищен военнослужащий во время несения службы. ФСБ России обвинила похищенного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего Украины "в незаконном пересечении госграницы".

Российское следствие утверджает, что украинский военнослужащий был задержан в состоянии алкогольного опьянения, когда шел вдоль железной дороги через админграницу. По данным ФСБ, при обыске у него якобы было обнаружено "вещество растительного происхождения, предположительно наркотическое".

В то же время в ВСУ указывают на ряд несоответствий во время монтажа "видеодоказательства".

«Головным убором формы одежды в данном подразделении определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых «исчез» военный, а это около половины пятого утра», – пояснили в пресс-службе командования.

Кроме того, задержанный не принимал участия в боевых действиях, а указанные имена и фамилии вымышлены.

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