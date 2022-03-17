Вадим Бойченко заявил, что Мариуполь поднимется из руин, но не поднимутся те, кого забрала эта ужасная война.

Мы вместе поднимем из руин Мариуполь, но мы не поднимем тех, кого забрала эта ужасная война.

Об этом в своем обращении заявил городской голова Вадим Бойченко.

"Пять дней обещаний, пять дней надежд, пять дней мечтаний о спасении тысяч жизней мариупольцев. Мы встретили и дуло автомата, и дуло пулемета, и военизированный конвой. Но нас это не пугало, мы хотели, чтобы спаслись наши родные и близкие..., чтобы можно было сохранить как можно больше жизней. Мы жили этой надеждой, но нас... просто обманывали...", - отметил он.

Бойченко напомнил, что сегодня оккупанты не обеспечили режим тишины по маршруту гумкоридора, но он был открыт, и мариупольцы под выстрелы и налеты авиации выехали из города.

За два дня 6,5 тыс. частных авто выехали из Мариуполя.

"Сегодня пришла страшная трагедия в наш уже искореженный Мариуполь, от которого уже практически ничего не осталось. Прямым попаданием был разбит драмтеатр...", - рассказал мэр.

Он заявил, что в драмтеатре от обстрелов укрывались тысячи людей.

"Это ужасная трагедия, но мы не будем сдаваться. Мы будем делать все, чтобы, на сколько это сегодня возможно, "зеленый коридор" работал, чтобы люди имели возможность эвакуироваться любым способом", - подчеркнул Бойченко.

То, что сейчас происходит в Украине и в частности в Мариуполе он назвал геноцидом украинского народа.

"Я уверен, что наступит день, когда мы вместе поднимем из руин наш прекрасный город Мариуполь. Но, к сожалению, мы не поднимем тех, кого забрала эта ужасная война. Но мы точно их не забудем. Не забудем тем, кто совершил это страшное зло на нашей украинской земле", - заявил городской голова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, российский самолет сбросил бомбу на здание Драматического театра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей.

Обломками завалило вход в бомбоубежище и из-за продолжающегося обстрела пока отсутствует информация о пострадавших.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника. Резолюция Сената призывает провести расследование в отношении Путина, Совета Безопасности РФ и военачальников относительно совершенных ими военных преступлений.

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