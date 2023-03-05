Российским захватчикам раздавали орудия для сексуального насилия над украинцами. Их нашли на деоккупированных территориях.
Об этом во время международной конференции United for Justice — "Объединенные ради справедливости" во Львове сообщил глава Верховного Суда Всеволод Князев, пишет Укринформ.
"В сексуальных преступлениях в Украине нет просто исполнителей, там есть и организаторы. Потому что структура этих преступлений очень сложная. Не было ли это формой геноцида украинского народа? На деоккупированных территориях Пущи, Бородянки, Ирпеня, когда я посещал освобожденные и уничтоженные помещения судов, в одном из них, которое использовалось как штаб российских офицеров, СБУ нашла целый ящик средств, используемых для совершения насильственных сексуальных актов. Офицеры раздавали их солдатам, чтобы они в дальнейшем их использовали. Вероятно, что они это имели уже с собой, и это преступление планировалось заранее", - рассказал Князев.
Глава ВС подчеркнул, что международное сообщество должно определить ответственного за эти преступления. По его убеждению, вскоре эти дела в судах станут массовыми, поэтому их своевременная и правильная квалификация крайне важна.
Князев заметил, что есть две точки зрения на эти преступления. Одна указывает, что субъектом преступления геноцида может быть только высшее военное и политическое руководство, отдававшее приказы на уничтожение той или иной нации. А с другой стороны, есть простой российский военный, который убивает украинцев, аргументируя тем, что такой нации не существует. По его данным, в суде рассматривается лишь одно дело в отношении преступления геноцида.
Военные преступления РФ в Украине
Российские военные совершили множество военных преступлений в Украине. Доказательствами их зверств стали массовые захоронения замученных украинцев, изнасилования и детские застенки на деоккупированных территориях.
Украина требует на международном уровне расследовать эти преступления. 19 января Европарламент поддержал резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в том числе и президента страны Владимира Путина.
По данным первой леди Елены Зеленской, в Украине зарегистрировано 171 случай сексуального насилия со стороны российских военных против гражданских украинцев.