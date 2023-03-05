В одном из штабов оккупантов нашли целый ящик такого "реквизита".

Российским захватчикам раздавали орудия для сексуального насилия над украинцами. Их нашли на деоккупированных территориях.

Об этом во время международной конференции United for Justice — "Объединенные ради справедливости" во Львове сообщил глава Верховного Суда Всеволод Князев, пишет Укринформ.

"В сексуальных преступлениях в Украине нет просто исполнителей, там есть и организаторы. Потому что структура этих преступлений очень сложная. Не было ли это формой геноцида украинского народа? На деоккупированных территориях Пущи, Бородянки, Ирпеня, когда я посещал освобожденные и уничтоженные помещения судов, в одном из них, которое использовалось как штаб российских офицеров, СБУ нашла целый ящик средств, используемых для совершения насильственных сексуальных актов. Офицеры раздавали их солдатам, чтобы они в дальнейшем их использовали. Вероятно, что они это имели уже с собой, и это преступление планировалось заранее", - рассказал Князев.

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Глава ВС подчеркнул, что международное сообщество должно определить ответственного за эти преступления. По его убеждению, вскоре эти дела в судах станут массовыми, поэтому их своевременная и правильная квалификация крайне важна.

Князев заметил, что есть две точки зрения на эти преступления. Одна указывает, что субъектом преступления геноцида может быть только высшее военное и политическое руководство, отдававшее приказы на уничтожение той или иной нации. А с другой стороны, есть простой российский военный, который убивает украинцев, аргументируя тем, что такой нации не существует. По его данным, в суде рассматривается лишь одно дело в отношении преступления геноцида.

Военные преступления РФ в Украине

Российские военные совершили множество военных преступлений в Украине. Доказательствами их зверств стали массовые захоронения замученных украинцев, изнасилования и детские застенки на деоккупированных территориях.

Украина требует на международном уровне расследовать эти преступления. 19 января Европарламент поддержал резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в том числе и президента страны Владимира Путина.

По данным первой леди Елены Зеленской, в Украине зарегистрировано 171 случай сексуального насилия со стороны российских военных против гражданских украинцев.

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