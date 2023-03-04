Она отметила, что жертвами россиян становились не только женщины, но и мужчины и дети.

В Украине зарегистрирован 171 случай сексуального насилия со стороны российских военных против гражданских украинцев.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская во время конференции во Львове, сообщает Суспільне. Она добавила, что жертвами такого насилия стали и 39 мужчин.

"По этой цифре не только женщины - среди пострадавших 39 мужчин, 13 - несовершеннолетних, среди них один мальчик. Мы знаем об этом только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях – мы не знаем", - отметила она.

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Зеленская заявила, что количество и неприкрытость изнасилований мирных украинцев говорит о том, что это - сознательная политика российских военных.

"Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", - сказала Зеленская.

Военные преступления РФ в Украине

После полномасштабного вторжения, российские солдаты грабили, пытали и насиловали мирных украинцев. А на деоккупированных территориях украинские прокуроры обнаруживают массовые захоронения украинцев и застенки, которые обустроили оккупанты.

Украина подняла вопрос наказания России за военные преступления на международном уровне. Эту идею поддержали действующие и бывшие политические деятели. В частности, 19 января Европарламент поддержал резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в том числе и президента страны Владимира Путина.

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