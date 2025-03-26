По словам эксперта, среди граждан не было признаков того, что они хотят быть под российским флагом.

На юге Украины никогда не было признаков того, что местные жители хотели бы присоединиться к России. Об этом рассказал социолог, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга для проекта Радио Свобода "Новости Приазовья".

"Если мы говорим о юге, они действительно несколько отличались. Потому что, например, если мы говорим о каких-то вопросах социально-политических, они действительно, были более критически настроены к власти. Несколько сравнительно меньший был рейтинг у власти тогдашней, и Порошенко, и даже у Зеленского после того, как уже он пришел к власти и в течение этих нескольких лет до полномасштабного вторжения. Но мы не можем говорить о том, что это были регионы, которые жаждали и мечтали о присоединении к России", - подчеркнул эксперт.

По его словам, русскоязычность или критические установки в отношении власти не являются факторами того, что люди хотели присоединиться к России.

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"Я могу точно утверждать, что мы не видели никаких сепаратистских настроений ни в одном регионе, в том числе на юге", - подчеркнул социолог.

Шульга добавил, что после полномасштабной войны и оккупации части юга жители этого региона все равно настроены на борьбу против российских захватчиков.

"Ожидать, что на юге кто-то будет хотеть присоединиться к России, было бы очень странно, учитывая те разрушения, которые сама Россия несет на том же юге, но не только на нем. Тем более, вряд ли люди хотели, чтобы их так "освобождали", как "освобождали" тысячи сел и населенных пунктов, стертых до фундаментов. Это точно не то, чего хотели бы даже пророссийски настроенные жители. Все остальное - это пропаганда, все остальное - это искажение реальности. Мы с вами должны говорить с точки зрения фактов. А факты в том, что Россия вторглась, это война. Да, предпосылки того, что они вторгнутся и их здесь ждут, у них были, но, как мы увидели, это является искажением реальности", - объяснил социолог.

В то же время эксперт отметил, что несмотря на все сопротивление Россия не остановилась и не увидела, какую страшную ошибку она сделала.

"Поэтому, опять же, объективная реальность здесь сталкивается с искаженной реальностью российской пропаганды и мышлением самого военно-политического руководства России", - подытожил Шульга.

Посягательство РФ на юг Украины

Ранее издание The Guardian писало, что РФ хочет заявить права на всю Херсонщину до начала мирных переговоров. По данным местных властей, российские оккупанты постоянно пытаются переправляться в четырех местах. В РФ хотят таким образом обосновать свои претензии на всю область.

Также спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что на оккупированных территориях, в том числе и на юге Украины, состоялись референдумы, "на которых подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под властью России". Речь идет о "выборах", которые были организованы Кремлем через шесть месяцев после вторжения 2022 года, которые широко осуждали как фиктивные выборы, призванные предоставить российскому захвату земель видимость легитимности.

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