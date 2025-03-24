Мережко сыронизировал, что непонятно, является ли Уиткофф посланником Трампа или посланником Путина.

Представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, возглавляющий переговоры о прекращении огня, должен быть отстранен от этой должности за свои пророссийские комментарии. Об этом заявил в комментарии Sky News председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Комментируя заявления Уиткоффа о том, что первопричиной войны было мнение Кремля о том, что Украина является "ложной страной" Мережко подчеркнул, что американский дипломат просто повторяет путинскую пропаганду.

"Он посланник президента Трампа или... посланник Путина?" — спросил он.

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Мережко заявил, что Уиткофф "должен быть отстранен как представитель Трампа, потому что он дискредитирует Соединенные Штаты и внешнюю политику США".

По его убеждению, "президент Трамп должен предпринять очень серьезные шаги — он должен опровергнуть эти заявления, потому что они опасны".

Мережко также добавил, что в окружении Трампа "есть разные люди — те, кто понимает, что происходит, и те, кто не понимает", подразумевая, что Уиткофф относится к последним.

Заявления Уиткоффа

Ранее Уиткофф в интервью Такеру Карлсону высказал свои мысли о "первопричине" войны.

"В России есть ощущение, что Украина — это ложная страна, что они просто склеены в своего рода мозаику, эти регионы", — сказал он.

Он также заявил, что россияне "де-факто" контролируют оккупированные регионы, но при этом оказался не способен даже правильно назвать все области, о которых идет речь.

Уиткофф также заявил, что он верит Путину и якобы его желанию добиться мира. "Путин не хочет захватывать всю Европу, ситуация значительно отличается от Второй мировой войны", - добавил он.

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