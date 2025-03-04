Российские войска постоянно пытаются переправляться в четырех местах.

Российские оккупационные войска посылают своих солдат на штурмы в попытке захватить плацдарм на правом берегу Днепра на Херсонщине, чтобы получить территориальные достижения перед потенциальными мирными переговорами. Об этом пишет The Guardian.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин говорит, что российские войска постоянно пытаются переправляться в четырех местах. В Москве хотят таким образом обосновать свои претензии на всю область.

"Они пытаются пересечь границу каждый день. Мы слышали от нашей разведки, что российский заместитель командующего сказал войскам в этом районе, что они должны форсировать реку любой ценой, хотя не все солдаты готовы это сделать", – пояснил Прокудин.

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Глава ОВА добавил, что насколько он понимает, россиянам приказали "сделать правый берег частью переговоров". Для этого оккупанты должны захватить село на этом берегу реки, хотя пока они и не смогли этого сделать.

В этих попытках враг несет большие потери. Документы, изъятые у солдат РФ, показали, что некоторые из них были недавно завербованы, в то время как другие воевали в Украине более двух лет.

Херсонская область была оккупирована с начала полномасштабного вторжения, однако 11 ноября 2022 года Херсон был освобожден. По сей день правобережье контролируется Силами обороны Украины.

Прокудин считает, что Россия пытается "поставить галочку", чтобы показать, что свое присутствие на правом берегу Днепра и таким образом претендовать на всю область. И усилия врага стали особенно актуальными с началом различных процессов, которые происходят в контексте будущих переговоров.

"Российские наступательные действия происходят в четырех местах: через болотистые острова в устье Днепра, коварную серую зону; автомобильный и железнодорожный мосты в Антоновке к востоку от Херсона; и за ними – села Львовское и Змиевка, последнее из которых находится выше по течению от разрушенной дамбы Новой Каховки", – говорится в материале.

Война в Украине: вы могли это пропустить

США прекратили поставки военной помощи Украине, включая ту, что до сих пор в пути. CNN пишет, что ракеты для Patriot в Украине могут закончиться в течение нескольких недель. Отмечается, что запасы критически важных артиллерийских снарядов в Украине могут закончиться до мая или июня.

Тем временем Силы обороны Украины точным ударом уничтожили российский военный объект в Курской области. Как сообщили в Генштабе ВСУ, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли очередной успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил РФ в районе населенного пункта Троицкое Курской области.

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