Сейчас идет работа по комплексной оценке нанесенного ущерба, рассказал министр.

Корпус Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве, куда попала российская ракета 8 июля, не подлежит восстановлению, его снесут. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, анонсировав строительство нового корпуса больницы.

"Сейчас проходит процесс технического обследования бывшего старого хирургического корпуса, и скорее всего, он также будет подлежать сносу, - добавил он. - Мы с командой "Охматдет" работаем над медицинским заданием, чтобы начать проектировать на этой территории новый корпус"

По словам министра, сейчас продолжается работа по комплексной оценке нанесенного Россией ущерба.

Видео дня

"Мы ожидаем завершения дефектного акта, который скажет, какая должна быть стоимость строительства, чтобы убрать все проблемы после террористического акта. В понедельник-вторник, в начале следующей недели "Охматдет" отберет компанию, которая будет реализовывать строительные работы", - заявил министр.

Он добавил, что именно тогда и станет известна конечная стоимость строительства нового корпуса больницы и продолжительность выполнения работ.

Также Ляшко сообщил, что на территории "Охматдета" происходит еще несколько процессов. В частности, оцениваются последствия разрушений объектов, которые отнесены к культурному наследию. Этим занимается Министерство культуры.

Кроме того, он сообщил, что Украина получила помощь на восстановление "Охматдета" - это более 800 миллионов гривен.

"Эти средства будут направлены на проектирование и строительство нового корпуса. Государство дофинансирует потом то, что не будет хватать", - добавил Ляшко.

Удар России по больнице "Охматдет"

Как сообщал УНИАН, 8 июля российские террористы ударили ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве, что привело к значительным разрушениям зданий медучреждения и человеческим жертвам.

Пострадали пять корпусов медучреждения, в том числе один самый новый; одно здание - корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций - обвалилось полностью. В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, сильно повреждены два хирургических и два соматических, реанимационное и хирургическое отделения. В новом, возведенном лишь недавно, корпусе повреждены 12 отделений, из них 8 - хирургических, 5 - онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Также частично повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

9 июля Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете".

Вас также могут заинтересовать новости: