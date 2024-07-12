Украина готова поделиться с судом любыми вещественными доказательствами, заявил он.

Главный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный уголовный суд (МУС) возбудить дело против России из-за ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, сообщает Reuters.

"Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на крупнейшую детскую больницу в Киеве стоит передать на рассмотрение МУС", - заявил генпрокурор.

Он также добавил, если МУС возьмется за расследование удара по больнице, это может помочь установить схему атак, которые показывают, что Россия совершает преступления против мирного населения в Украине.

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"Украина готова поделиться с судом любыми вещественными доказательствами или деталями своего расследования в отношении преступлений России. Ключевым элементом уголовного преследования за преступления против человечности является демонстрация систематических нападений оккупантов на мирных жителей. Важно показать, что сама Россия сейчас является преступным государством", - подчеркнул Костин.

Ракетный удар по "Охматдету" 8 июля - что известно

Как ранее писал УНИАН, 8 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по украинским городам. В Киеве под обстрелом оказался "Охматдет", а также еще одна больница и жилой дом. В результате атаки на столицу погибли 33 человека, среди них 5 детей. Еще 121 человек пострадал, из них 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Реагируя на удар по детской больнице президент Украины Владимир Зеленский сделал эмоциональное признание о Путине. Он признался, что в такие моменты ему хочется убить российского правителя.

Также УНИАН сообщал, что российская ракета Х-101, которой ударили по "Охматдету", содержит западные комплектующие. По данным издания Financial Times, это свидетельствует об успехах Кремля в уклонении от санкций.

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