Российские, а раньше советские дипломаты работали по всему миру. Они гуляли по кладбищам и искали умерших детей, переписывали их имя и дату рождения.

Российские власти ищут по всему миру мертвых детей, чтобы украсть их личности для своих агентов.

Об этом пишет немецкое издание BILD. Журналист издания напомнил, что в 2013 году в Германии судили, а затем экстрадировали в РФ двух российских агентов, которые долго жили в стране под фальшивыми именами Андреас и Хайдрун Аншлаг, изображая семейную пару. Даже их дочь не знала, что родители шпионы Кремля с 1980-х годов.

"Эти люди живут рядом с нами целые десятилетия с полностью фальшивой идентичностью. Иногда они создают семьи, где даже дети не знают настоящей жизни родителей. Не знают, что они российские шпионы. Такие агенты - особенность в первую очередь России. Они делают это уже больше 100 лет", - рассказал автор расследования о семье Аншлаг и всей системе российской тайной агентуры в Германии Флориан Фаде.

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Он отметил, что особенность в том, что таких людей посылают в нужную страну с полностью сфальсифицированной личностью. Иногда ее создают на основе реально существовавших.

"Такие люди действительно были, а потом их личность заимствовали. В основном это были дети. Российские, а раньше советские дипломаты работали по всему миру, в том числе в Южной Америке и Африке. Там они гуляли по кладбищам и искали умерших детей, переписывали их имя и дату рождения. Именно детей, потому что о них мало известно и можно быстро перенять их личность. Затем они подделывали свидетельства о рождении в тех странах. Личности тех детей воровали, создавали на их основе новые и рассылали шпионов", - детализировал Фаде.

Российские шпионы в Европе

В конце зимы издание The Economist выпустило статью, в которой рассказывалось о том, что благодаря смене руководителя "комитетов особого влияния", РФ смогла реабилитировать свою разведку на мировой арене. Такое изменение привело к тому, что российская разведка стала работать значительно эффективнее.

А 21 июня журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что шпионы спецслужб РФ прибегли к более агрессивной тактике работы в Европе, и по этой причине допускают все больше ошибок, которые увеличивают вероятность их разоблачения.

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