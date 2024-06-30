В спецслужбе говорят, что в этой битве были потери среди украинских бойцов.

СБУ обнародовала ранее не публиковавшиеся кадры боев за освобождение острова Змеиный от россиян. На них зафиксированы воздушные удары по острову, а также кадры стрелковых боев непосредственно на острове.

Отмечается, что операция по деоккупации острова, которая состоялась в июне 2022 года, проводилась силами бойцов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины совместно с боевыми побратимами из Главного управления разведки Минобороны и Вооруженных сил Украины.

Как отметили в СБУ, операция состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, ведь с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.

"Спецоперация по освобождению Змеиного стала примером безграничной храбрости и профессионализма наших воинов Сил безопасности и обороны Украины. Помним Героев Украины, которые отдали свои жизни в этой битве", - говорится в сообщении.

Битва за Черное море

Как писал УНИАН, в первые месяцы полномасштабного вторжения российский флот держал морскую блокаду Украины и создавал угрозу морского десанта в Одесской области. В результате серии успешных операций Сил обороны - от потопления российского флагмана "Москва" до уничтожения ряда крупных десантных кораблей - российский Черноморский флот потерял "функциональную активность".

Как отметил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, российский флот чувствовал себя хозяином в Черном море с конца 18-го века, но теперь он вынужден прятаться в портах. И даже там российские корабли продолжают тонуть и гореть

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