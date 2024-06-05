Мобилизация в Украине: могут ли выехать за границу ограниченно годные украинцы

Этой категории военнообязанных необходимо повторно пройти ВВК для определения степени их пригодности.

Выезд украинцев за границу ограничен из-за мобилизации и военного положения. Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, может ли пересечь границу ограниченно годный в военное время.

Как напомнили юристы, пересечение границы во время военного положения регулирует Постановление Кабмина от 27 января 1995 г. № 57. В соответствии с нормами законодательства, выезд разрешен лицам, которые признаны непригодными к военной службе и исключены с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии.

Военнообязанные, которые по решению ВВК признаны ограниченно годными в военное время, не могут пересекать государственную границу во время действия военного положения.

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С 4 мая этого года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который отменяет статус "ограниченно годный". Следовательно, военнообязанные, которые признаны ранее ограниченно годными, должны пройти повторный медицинский осмотр в течение 9 месяцев с целью определения пригодности к военной службе.

В то же время адвокаты отметили, что отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматического присвоения другой степени годности. Такое решение будут принимать по итогам ВВК. Повторная военно-врачебная комиссия может признать ограниченно годных военнообязанных или непригодными с исключением с воинского учета, или годными.

Если после повторного медицинского осмотра лицо будет признано непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключенным с воинского учета, то в этом случае оно сможет выехать за границу.

Мобилизация в Украине: основные новости

Ранее Демченко заявил, что военнообязанные мужчины с видом на жительство в других странах не могут пересечь границу для выезда из Украины. Они исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета, и взамен соответствующим постановлением правительства их обязывают стать на воинский учет.

Как сообщали в Минобороны, военнообязанным украинцам за рубежом, которые обновили свои учетные данные в "Резерв+" и имеют статус "в розыске", надо вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК.

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