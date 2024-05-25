Он отметил, что очереди в территориальный центр комплектации - это суровая конкуренция за ограниченный ресурс, которая не дает никакой пользы ни обществу, ни Силам обороны.

Журналист Отар Довженко рассказал о своем опыте похода в ТЦК для обновления данных, развенчал некоторые мифы и поделился деталями.

Так, после обновления данных в приложении "Резерв+" он обнаружил, что находится "в розыске". Он пояснил, что вовремя не подал документы о рождении еще одного ребенка поэтому был вынужден обратиться в ТЦК.

Прежде всего, Довженко отметил, что утверждение о том, что военнообязанные могут обновить свои данные в приложении "Резерв+", не совсем соответствует действительности - приложение просто получает доступ к базе данных банка, и в нем появляется электронная почта, адрес и телефон. Другие данные, которые хранятся в реестре военнообязанных "Оберіг", там обновить нельзя. То же самое касается и обновления данных в ЦНАПе.

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Журналист отметил, что звонить на горячую линию ТЦК или Минобороны тоже бесполезно - ни он сам, ни опрошенные люди туда дозвониться не смогли.

Кроме того, ТЦК не работают круглосуточно - прием военнообязанных по вопросам, касающимся учета и уточнения данных, происходит с 9 до 18 часов минус обед.

Относительно электронной очереди журналист сказал, что сама функция на сайте работает, однако "не имеет ничего общего с реальностью".

"Начнем с того, что моя запись была на 8:15, тогда как приемные часы в ТЦК с 9-ти, а зайти удалось только около 11-ти. Впоследствии в ТЦК объявили, что электронная очередь таки будет работать, однако как именно и как ее согласуют с так называемой живой очередью, никто там понятия не имеет", - рассказал журналист.

Визит в ТЦК - как все происходило

Как рассказывает Довженко, относительно "живой" очереди, то их было три.

"Первая формируется за контрольно-пропускным пунктом с 5 утра. Я пришел в 5:20 (я жаворонок) и был третьим из двух сотен желающих... Вторая "живая" очередь формируется по списку, который составил дежурный... В списке более тысячи фамилий. Запускали тех, кто пришел, с номерами, самыми высокими в списке. Некоторые ходят так не одну неделю.... Третья "живая" очередь формируется возле кабинетов", - рассказал он.

При этом, отмечает журналист, всем, кто "обновляет учетные данные", на самом деле нужно в один кабинет, и на весь район, где зарегистрированы десятки тысяч военнообязанных выделен один человек.

"Стояние в живых очередях занимает у людей часы и дни. Мне повезло зайти только потому, что я пришел "сниматься с розыска". Другие, даже если имеют красную строку в "Резерве+", о розыске вслух не вспоминают", - рассказывает журналист.

При этом, по его словам, в одном потоке в трех "живых" очередях часами простаивают остальные клиенты ТЦК: военные, которые переводятся или демобилизуются; шестнадцатилетние ребята, которые становятся на учет; родственники, которым "просто спросить или бумажку забрать".

Он подчеркивает, что очереди в территориальный центр комплектации - это суровая конкуренция за ограниченный ресурс и не принесут никакой пользы ни Силам обороны, ни обществу.

"Из-за очередей на "уточнение данных" страдают те, кто как раз меньше всего заслужил: военные, ветераны и их родственники. Даже если им нужно в другой кабинет, "живые" очереди замедляют работу всего ТЦК. А дежурные - военные, которые должны ежедневно часами выслушивать жалобы и претензии посетителей и вежливо им отвечать, - заслуживают поддержки и сочувствия", - заключает журналист.

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации. Поэтому теперь все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

В то же время в ТЦК отмечают, что изменение места жительства, номера телефона, электронной почты или фамилии можно просто актуализировать через приложение в телефоне и в ТЦК идти не нужно.

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