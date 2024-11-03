Лубинец требует списки военнопленных, которых Россия готова срочно обменять.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует от России предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия якобы готова срочно вернуть. Об этом он заявил в своем тг-канале.

Он отметил, что недавно российская сторона заявила о том, что Украина якобы "не дает согласие", чтобы забрать некоторых своих военнопленных.

Лубинец заявил, что эта информация не соответствует действительности и призвал уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову предоставить все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть, но от которых Украина якобы "отказывается".

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"Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что обычно именно Россия тормозит процессы обмена и использует это как метод воздействия на украинское общество.

Обмен пленными между Украиной и РФ

19 октября в рамках очередного обмена пленными Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению.

Там отметили, что среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Также Лубинец сообщал, что Украине удалось получить списки пропавших без вести украинских военнослужащих, а также обсудить ускорение договоренностей по обмену военнопленными между Украиной и Россией.

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