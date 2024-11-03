Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует от России предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия якобы готова срочно вернуть. Об этом он заявил в своем тг-канале.
Он отметил, что недавно российская сторона заявила о том, что Украина якобы "не дает согласие", чтобы забрать некоторых своих военнопленных.
Лубинец заявил, что эта информация не соответствует действительности и призвал уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову предоставить все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть, но от которых Украина якобы "отказывается".
"Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что обычно именно Россия тормозит процессы обмена и использует это как метод воздействия на украинское общество.
Обмен пленными между Украиной и РФ
19 октября в рамках очередного обмена пленными Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению.
Там отметили, что среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.
Также Лубинец сообщал, что Украине удалось получить списки пропавших без вести украинских военнослужащих, а также обсудить ускорение договоренностей по обмену военнопленными между Украиной и Россией.