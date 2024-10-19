Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены".

Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области. Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе", - написал он.

Президент поблагодарил команду, которая занимается поиском и освобождением пленных.

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"Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, которые пополняют обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", - добавил он.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что провел 58-й обмен военнопленными. Там добавили:

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора".

Там отметили, что среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

"Многие из наших освобожденных ребят имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания. Это 58-й по счету обмен, организованный Координационным штабом. В результате нашей работы из вражеской неволи освобождено уже 3767 человек", - добавили в штабе.

Обмены пленными 18 октября - детали

Украине удалось вернуть из российского плена правозащитника, соучредителя Центра по правам человека ZMINA Максима Буткевича. Отец мужчины Александр Буткевич отметил, что ему звонили из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и сообщили, что его сына вернули во время обмена военнопленными. Сейчас Буткевич находится на территории Украины.

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