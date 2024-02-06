По его словам, есть несколько моментов, которые непременно нужно обсудить.

Новый законопроект о мобилизации является "несколько лучше", но и в нем есть спорные моменты, которые еще нужно обсуждать.

Об этом РБК-Украина сказал заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. "Он несколько лучше, потому что услышали некоторые предложения и включили их в законопроект, и наоборот убраны некоторые нормы. Но все же не все, что мы предлагали, Минобороны включило. Мы хотим пригласить Минобороны и услышать, почему они не были включены и почему появились некоторые новые. Нужно услышать позицию авторов и дальше принимать решения", - сказал он.

Чернев привел несколько моментов, которые являются спорными и будут обсуждаться. По его словам, предлагалось людей с инвалидностью 3 группы не мобилизировать - "это услышали", но "есть и новое".

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"Добавили, что военнообязанные ухаживающие за людьми с инвалидностью с 1 по 3 группу, была убрана норма, что они не подлежат мобилизации, и добавлено, что только опекунство может избавить от мобилизации. "Здесь пока спорный вопрос", - сказал он.

Чернев отметил, что получил много запросов от людей, которые описывали свои жизненные обстоятельства, "и они не подпадают под опекунство, но им точно нужен тот, кто будет за ними присматривать". "Это нужно рассматривать с разных сторон", - считает он.

Также, по его словам убрали повестки по электронной почте, но появились повестки по электронному кабинету.

"Это несколько лучше, потому что с электронной почтой сложно, во-первых, верифицировать человека. Во-вторых, все получают большое количество писем по электронной почте, и не потерять это письмо с повесткой от ТЦК и потом не нести ответственность, сложно. В е-кабинете я логику Минобороны понимаю, потому что это будет верифицировано, и здесь уже обязанностью каждого будет проверять кабинет. Но все равно остается вопрос, просчитали ли они, все ли военнообязанные будут иметь техническую возможность зарегистрироваться - вопрос открытый", -рассказал Чернев.

Мобилизация в Украине

30 января Кабмин внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк отметил, что этот законопроект "соответствует требованиям времени и его принятие требуется в самые короткие сроки". Он содержит ключевую норму о определенности срока службы - 36 месяцев.

Также в документе предложили ряд нововведений, в частности – снижение предела призывного возраста с 27 до 25 лет.

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