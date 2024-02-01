Егор Чернев отметил, что в авторы документа "что-то недослышали".

Профильный комитет Верховной Рады еще имеет вопросы к новому законопроекту о мобилизации. Кабинет министров лишь частично принял во внимание предложения Комитета.

"Мы высказали свои предложения о том, что нужно изменить в этом законопроекте. Что-то услышали, что-то недослышали, видимо, в Министерстве обороны. Но с этим уже можно работать, и дорабатывать ко второму чтению", – заявил народный депутат, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

По его словам, новый документ не предусматривает мобилизацию людей с третьей группой инвалидности. Кроме того, он указал, что согласно новому проекту закона, повестки могут присылать в электронный кабинет.

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"Остаются вопросы, но есть с чем работать. Также остается открытым вопрос ответственности для людей, которые не пришли по повестке. Мы настаивали на том, чтобы это не нарушало права человека", – подчеркнул политик.

Новый законопроект о мобилизации - главные новости

30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации, который предполагает, что граждане должны будут регистрировать электронный кабинет. Повестка может быть отправлена через электронный кабинет, а днем ее вручения будут считать тот, когда ТЦК получил уведомление о ее доставке.

При этом уклонистам запретят выезд за границу и разрешат арест активов. Кроме того, новый закон предлагает разрешить призывать на военную службу чиновников и правоохранителей.

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