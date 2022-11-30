По словам мэра столицы, елка несокрушимости будет искусственной.

Праздничную елку в Киеве в этом году украсят энергосберегающими гирляндами. На верхушке новогоднего дерева установят герб Украины.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что бизнес обратился к киевским властям с предложением установить небольшие елки за их средства. По его словам, главная елка Украины в этом году будет высотой в 12 метров, что почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

Дерево украсят энергосберегающими гирляндами, тысячей шаров синего и желтого цвета, а на верхушке будет красоваться герб Украины

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"Меценаты готовы предоставить генератор для подсветки елки. У этого генератора мы можем установить точки зарядки для телефонов", - отметил мэр в эфире телеканала "Киев".

Кроме того, Кличко указал, что после праздников генератор отдадут военным

Позже в своем Telegram-канале городской глава Киева уточнил, что главная елка будет искусственной.

Традиционно главную елку установят на Софийской площади. Кроме шаров, на ней будут красоваться 500 белых голубей. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву во время войны.

В этом году не будет массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов.

Скандал с главной елкой Украины - что известно

В этом году на фоне войны развернулись целые баталии из-за главной елки Украины. Жители Киева разделились на два лагеря - те, кто за елку, и те, кто против. При этом Кличко сразу предепредил, что Софийской площади массовых гуляний не будет.

Позже появился проект главной елки Украины. При этом на сайте президента на Киевского горсовета появились петиции призывом отказться от установки главного новогоднего дерева. Отмечается, что в этом году празднование будет "неуместным".

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