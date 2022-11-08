Не все согласны с тем, что во время полномасштабной войны РФ против Украины нужны елка с гирляндами и празднования.

На фоне того, что уже стало известно о праздновании Рождества и Нового года в Киеве, которое будут проходить в ограниченном формате, уже появились недовольные. Украинцы выступили против установки главной елки и всех мероприятий.

Свои петиции с возмущением они разместили на сайтах Киевского городского совета и президента Украины. В них отмечается, что в этом году празднование будет "неуместным". Кроме этого, это создаст немало проблем и рисков во время воздушных тревог, считают авторы петиций.

"Во-первых, установка новогодней елки создаст массовое скопление людей в размере более 100 тысяч человек ежедневно. В случае воздушной тревоги, перемещение такого количества людей в укрытия, которые физически не имеют такую пропускную способность и не смогут вместить такое количество людей, создаст большую опасность для окружающих. Кроме опасности давки в толпе, массовое скопление людей будет потенциальным местом совершения теракта. Даже в случае официального отсутствия торжественных событий, приехать "посмотреть" будет не меньшее количество населения, что указанная выше", говорится в петиции на сайте президента.

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Также автор добавляет, что функционирование новогодних украшений, по его расчетам, "увеличивает затраты электроэнергии целого города на 5-7%, что на сегодняшний день является крайне опасно для всей энергосистемы".

"В-третьих, это сейчас неуместно, в этом году можем обойтись без елки, будем праздновать после нашей победы! За елку, только в случае, если на ней будет висеть Путин. Слава Украине!", - резюмировал автор петиции, которую уже поддержали более 100 украинцев.

Во второй петиции, которая появилась на сайте Киева, отмечается, что установка елки приведет к большим затратам. Эти деньги, считает автор, уместнее было бы потратить на помощь ВСУ или для помощи внутренне перемещенным лицам.

"Понимаю, что праздник должен быть, но пусть оно будет у каждого дома, а мы как сознательные жители столицы в то же время можем в этом году обойтись без установки главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник, который ожидает каждый украинец-это День Победы. В конце хочу процитировать господина Поворознюка ("Давайте.... выиграем войну, давайте закончим это б..., а потом уже будем разбираться") и предложить перенести все празднования, требующие немалых средств, перенести на потом", - добавил автор петиции, которая уже собрала почти две тысячи подписей.

Празднование Рождества и Нового года: что известно о планах властей на этот год

Как уже сообщал УНИАН, 5 ноября городской голова столицы Виталий Кличко рассказал о том, планируют ли в Киеве в этом году праздновать Новый год и Рождество.

"Во-первых, мы отталкиваемся от безопасности. И этот вопрос является ключевым... Новый год и Рождество отменять никто не будет... Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье... Но таких массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, то мы сейчас рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности", - отметил он.

Впоследствии стало известно, какой может быть главная елка страны в этом году. Вероятно, ее украсят в цветах национального флага, а на макушке вместо звезды будет трезубец.

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