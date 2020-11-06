Уже несколько месяцев в Украине действует карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

Верховная Рада ввела штрафы за неношение защитных масок. Виталий Кличко в первом туре победил на выборах мэра Киева.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки болезнь COVID-19 диагностировали у 9 721 человека. При этом вылечились 10 762 человека.

Всего в стране официально подтверждено 440 188 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели от недуга 195 544 украинца, умерли – 8 125 больных.

Штрафы за неношение масок

Верховная Рада приняла закон, которым устанавливается, что за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот, будет налагаться штраф в размере от 170 до 255 гривень.

Председатель комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский объяснил, от чего будет зависеть конкретная сумма штрафа за неношение маски.

Обновление карантинных зон

Правительство обновило карантинное зонирование в регионах. Новые ограничения вступят в силу в указанных городах и районах с полуночи 9 ноября.

Результаты выборов мэра Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия озвучила окончательные результаты голосования за кандидатов в мэры Киева. Согласно подсчету голосов, победу одерживает Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников - 50,52%.

Реакция на заявление Кравчука о выборах на Донбассе 2021

Депутатов Верховной Рады возмутило заявление главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кравчука относительно подготовки "Плана совместных шагов" для ТКГ. Согласно ему, в случае полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО, предусматривается проведение там местных выборов уже 31 марта 2021 года.

Перемирие на Донбассе

С начала суток вооруженные формирования РФ и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 6 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская