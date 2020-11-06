Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предусмотренные планом действий по Донбассу выборы нужны, но они не являются самоцелью.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Луганскую область.
По его мнению, в случае пошагового выполнения плана действий по деоккупации Донбасса, весной там можно будет провести выборы.
«Я считаю, что выборы нужны, но это все же не сама цель. Самое главное - это сама деоккупация, после чего могут быть выборы. Если все будут хотеть закончить войну, то она точно закончится, и тогда такая возможность есть», – подчеркнул он.
Зеленский подчеркнул, что «демократические, цивилизованные и прозрачные выборы» не могут быть проведены «без нормальной безопасной ситуации».
«Туда не приедут наблюдатели, не будет представителей всех партий и не будет представителей ЦИК, поэтому о каких тогда выборах говорить», - пояснил президент.
План действий ТКГ по Донбассу: что известно
5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
Этими пунктами определены:
Этими пунктами определены:
- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
- отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО;
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);
- только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
Украинская делегация представила свою позицию ОБСЕ и российской делегации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план Украины по Донбассу "расходится" с содержанием и последовательностью действий, предусмотренных Минскими соглашениями.
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