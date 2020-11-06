Нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский считает, что штраф за нарушение правил карантина людей должен быть уменьшен.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский объяснил, от чего будет зависеть конкретная сумма штрафа за неношение маски.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Говоря о принятом законе, депутат отметил, что не ожидает в ближайшее время "сногсшибательного" количества штрафов, а ожидает выполнения гражданами элементарного требования относительно ношения масок.

Отвечая на вопрос о том, что в законе размер штрафа варьируется от 170 до 255 гривен, и от чего это зависит, Монастырский объяснил, что это "традиционная "вилка", которая используется за такое правонарушение".

"Соответственно, насколько человек реагирует. Например, если ситуация, которую мы видели сегодня, - там человек, просто уже сами люди выталкивают (из транспорта - УНИАН), а она говорит:" Я принципиально не надену маску, так не будет ", - конечно, я думаю, что штраф должен быть максимальным в этом случае", - пояснил он.

Так, по его словам, главная идея этого закона - не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы люди носили маски.

Монастырский также отметил, что в Кодексе Украины об административных правонарушениях за нарушение правил карантина людей предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 17 тысяч гривен.

"Считаю, что эта статья требует доработки. Но считаю, что мы это сделаем отдельно", - сказал он и добавил, что за полгода существования этой нормы по ней было наложено только до 10% штрафов.

Председатель комитета выразил мнение, что этот размер штрафа чересчур большой и он должен быть уменьшен. "Я вижу и предвижу, что в ближайшее время мы будем пересматривать, предлагать пересмотреть эту норму (о 17 тыс. грн - УНИАН). Как видим, она не действует", - подытожил он.

Штрафы за неношение масок:

Сегодня, 6 ноября, Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о предотвращении распространения COVID-19 (№ 3891).

За это решение, без обсуждения и с последующим внесением технико-юридических поправок проголосовали 262 народных депутата из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Кроме того, законом предусматривается реализация полномочий исполнительных комитетов (исполнительных органов) сельских, поселковых, городских советов по рассмотрению дел о таких административных правонарушениях, а также реализация полномочий органов Национальной полиции, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы по составлению протоколов и рассмотрению дел о таком административном правонарушении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

4 ноября на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности министр здравоохранения Максим Степанов, говоря о положениях законопроекта № 3891, отметил, что "штраф может взиматься на месте совершения административного нарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств".

Налагать такой штраф могут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления, добавил Степанов. В то же время, по его словам, решение о наложении штрафа можно будет обжаловать в течение 10 дней.

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Автор: Татьяна Поляковская