Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия озвучила окончательные результаты голосования за кандидатов в мэры Киева.

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Согласно подсчету голосов, победу одерживает Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников – 50, 52%. Это фактически позволяет не проводить второй тур гонки, ведь один из кандидатов набрал более половины от всех голосов.

Его поддержал 365 161 избиратель.

В Киевсовет проходит семь партий, преодолевших 5% барьер

• "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 7,81%

• "Европейская солидарность" - 20,52%,

• "Единство" Александра Омельченко - 8,74%

• "Голос" - 5,97%

• "Слуга народа" - 7,53%

• "УДАР" Виталия Кличко - 19,98%

• "Батькивщина" - 7,49%

Кто боролся за кресло мэра

От начала среди предвыборных фаворитов был Виталий Кличко со своей политической силой "УДАР" и кандидат от партии "Голос" Сергей Притула.

Согласно сентябрьским опросом, за Кличко готовы были отдать свой голос 43,6% опрошенных киевлян, за Притулу – 9,8%.

28 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал 17 кандидатов в городские головы столицы. В частности – Игоря Смешко, который в 2019-м баллотировался в президенты, Андрея Пальчевского, Алексея Кучеренко и бывшего мэра Киева времен Януковича Александра Попова.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

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Автор: Яна Ставская