Киевская городская территориальная избирательная комиссия озвучила окончательные результаты голосования за кандидатов в мэры Киева.
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Согласно подсчету голосов, победу одерживает Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников – 50, 52%. Это фактически позволяет не проводить второй тур гонки, ведь один из кандидатов набрал более половины от всех голосов.
Его поддержал 365 161 избиратель.
В Киевсовет проходит семь партий, преодолевших 5% барьер
• "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 7,81%
• "Европейская солидарность" - 20,52%,
• "Единство" Александра Омельченко - 8,74%
• "Голос" - 5,97%
• "Слуга народа" - 7,53%
• "УДАР" Виталия Кличко - 19,98%
• "Батькивщина" - 7,49%
Кто боролся за кресло мэра
От начала среди предвыборных фаворитов был Виталий Кличко со своей политической силой "УДАР" и кандидат от партии "Голос" Сергей Притула.
Согласно сентябрьским опросом, за Кличко готовы были отдать свой голос 43,6% опрошенных киевлян, за Притулу – 9,8%.
28 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал 17 кандидатов в городские головы столицы. В частности – Игоря Смешко, который в 2019-м баллотировался в президенты, Андрея Пальчевского, Алексея Кучеренко и бывшего мэра Киева времен Януковича Александра Попова.
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.
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