В Украине зафиксировано рекордное суточное количество новых больных COVID-19. В Минздраве рассказали, от чего будет зависеть длительность карантина выходного дня.
Новый "коронавирусный" антирекорд
За сутки в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 842 человек. Это является крупнейшим суточным приростом по количеству больных в стране.
Всего за время эпидемии COVID-19 заболели почти 480 тысяч украинцев. Из них выздоровели 214 657 человек, а 8 756 умерли.
Вероятный карантин выходного дня
Длительность карантина выходного дня, который планируют ввести в Украине, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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