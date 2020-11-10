Уже несколько месяцев в Украине действует карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Украине зафиксировано рекордное суточное количество новых больных COVID-19. В Минздраве рассказали, от чего будет зависеть длительность карантина выходного дня.

Новый "коронавирусный" антирекорд

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 842 человек. Это является крупнейшим суточным приростом по количеству больных в стране.

Всего за время эпидемии COVID-19 заболели почти 480 тысяч украинцев. Из них выздоровели 214 657 человек, а 8 756 умерли.

Вероятный карантин выходного дня

Длительность карантина выходного дня, который планируют ввести в Украине, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Главные новости Украины: что важно знать 10 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская