Размер штрафа составит от 170 до 255 грн.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о штрафах за неношение масок в общественных местах.

Читайте такжеШтрафы за маски. Поможет ли это сдержать Covid-19 (укр.)Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Отмечается, что сегодня, 10 ноября, закон был возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№3891).

В частности, законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, а именно респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

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Автор: Таня Поляковская