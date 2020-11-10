По словам главы фракции СН, президент проводит совещания в удаленном режиме через специальный защищенный онлайн-терминал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский работает на самоизоляции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Он работает. В удаленном режиме. Например, через несколько часов у нас рабочее совещание. Как это будет работать - в его кабинете собираются люди, участники совещания, а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал. И он выходит на этот терминал и совещание проводится с его онлайн-присутствием... В таком режиме он планирует работать непрерывно", - рассказал Арахамия.

Он также добавил, что накануне президент также имел совещание с премьером в отдаленном формате.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября стало известно, что на COVID-19 заболели Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Автор: Татьяна Поляковская