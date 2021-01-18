Пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на эту конфликтную ситуацию и не помогли девочке.

В Ровно кондуктор троллейбуса выгнала ребенка с салона на 20-градусный мороз из-за того, что он дал ей надорванную купюру.

Читайте такжеВ Славянске женщине устроили травлю в маршрутке из-за украинского языка (видео)Инцидент произошел в троллейбусе №9. У 13-летней девочки сел телефон, но кондуктор требовала ребенка оплатить проезд через приложение Приват 24, сообщает издание "Ровно онлайн".

Пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на эту конфликтную ситуацию и не помогли девочке. В 16:30 температура воздуха была около -20. Как рассказала мама ребенка, ее дочка прошла пешком несколько остановок.

Отец девочки решил вечером подъехать на конечную троллейбуса, чтобы спросить кондуктора, почему она ведет себя таким образом.

"Я хотела сфотографировать ее бейджик, чтобы знать на кого писать заявление, она набросилась на меня и начала бить, тогда мужчина вызвал полицию. Правоохранители приехали, рассказали, как написать заявление и куда обратиться", - описала ситуацию мама девочки.

Отец и мать ребенка написали жалобу на поведение кондуктора в соответствующие органы.

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Автор: УНИАН