Мужчина часами ждал, пока разбирали завалы, надеясь на чудо.

В Одессе побывал корреспондент The New York Times, которого поразила трагедия, произошедшая в городе 2 марта. Тогда российский дрон врезался в многоэтажку и убил 12 человек, в том числе пятерых детей. Иностранное издание рассказало о семье Гайдаржи, в которой погибла молодая женщина и ее младенец. Мужчина и старший ребенок чудом уцелели.

Издание обнародовало фото - под окровавленным одеялом едва заметны Анна Гайдаржи и ее 4-месячный сын Тимофей. Они лежат среди завалов, у ног спасателей. Видно, что из одеяла выглядывают только две руки: 31-летней матери и ее сына.

"Создавалось впечатление, что они прощались", - рассказал о снимке один из спасателей.

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В публикации говорится, что фото сделанное спасателями, широко распространилось в Украине, и рассматривалось как трагический символ ужаса, который произошел из-за войны. "Во время поисков 32-летний Сергей Гайдаржи, муж Анны и отец Тимофея, оставался со спасателями... Он вместе с 2-летней дочерью ждал чуда", - пишет издание.

Люди, которые пережили эту дроновую атаку, сказали, что видели мужчину, который часами ходил возле завалов и звонил на телефон своей жене. Затем, в 17:56, поступило оповещение о номере, на который он отчаянно пытался дозвониться: "Моя любовь" снова в сети". Спасатели только что нашли ее телефон возле ее тела и тела Тимофея. Именно так - "Моя любовь" - он сохранил в телефоне контакт жены.

Супруги Гайдаржи прожили в браке более трех лет. По словам друзей, пара была неразлучной. Стоя возле разрушенного здания после многочасовых поисков жены и сына, он понимал, что эта часть его жизни закончилась. Тогда друг, который также был спасателем, посмотрел на него из-под завалов, снял шлем и Сергей все понял.

"Его история - лишь одна из трагедий, которые пережили многие украинцы после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. По данным ООН, российские атаки убили тысячи мирных жителей - разрушили мечты, семьи, закончили истории любви", - пишет The New York Times.

Сам мужчина сказал, что теперь ему приходится "переживать эту потерю, это горе", с которым столкнулись бесчисленное количество других украинцев, и часто невыносимые вопросы, которые возникают с этим: "Почему дрон убил именно его жену?".

Издание отметило, что пара познакомилась в баптистском летнем лагере в 2020 году. Анна была седьмым ребенком пастора из девяти детей, и стала его любовью с первого взгляда. Через несколько недель он сделал ей предложение. Анна, флорист и декоратор, сама сшила себе платье, разработала церемонию венчания, которая состоялась в церкви ее отца в октябре 2020 года.

Первый ребенок супругов - Лиза - родился через год после бракосочетания пары. Тимофей родился в октябре 2023 года.

В ночь удара 2 марта Лиза с отцом заснули в ее спальне. А мать спала в соседней комнате, держа на руках Тимофея. Именно эта спальня рухнула из-за попадания дрона.

"Из ниоткуда я слышу этот сильный взрыв", - вспоминает Гайдаржи. Он проснулся и бросился в другую спальню. "Я начал кричать, и нашел только дверь. Нашей спальни не было".

Когда здание было в огне, он и Лиза сбежали из того, что осталось от квартиры, и слезли вниз по обломкам. Спасатели прибыли быстро и начали поиски, разрезая и снимая бетонные плиты с помощью бензопил и экскаваторов - все девять этажей дома частично обвалились, раздавив некоторых его жителей.

Сейчас все внимание Сергея Гайдаржи приковано к Лизе. "Иногда она спрашивает, где ее мама и Тимоша, а мы ей говорим, что они на небесах с Иисусом. Слава Богу, она не понимает, потому что это было бы травматично для ребенка", - сказал Сергей.

Удар оккупантов по Одессе 2 марта

Ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесской области удар - 8 беспилотников были запущены из акватории Черного моря. Один из них во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом, один подъезд почти полностью разрушен. Из-за этой атаки захватчиков погибли 12 человек, среди которых пятеро детей. Двух младенцев нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой. 6 марта, прощались в Одессе с 31-летней Анной Гайдаржи и 4-месячным Тимофеем. Старшая дочь и муж женщины уцелели, потому что находились в другой комнате.

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