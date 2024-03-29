Российские власти сообщают о погибшем.

Днем 29 марта в Белгороде дрон врезался в многоквартирный дом. В сети опубликовали видео момента "прилета".

Российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате взрыва погиб мужчина, пострадали два человека, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах, также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.

В Минобороны России при этом отчитались о сбитии еще одного дрона над Белгородской областью.

Дрон атаковал Белгород 29 марта - видео

Самолеты РФ бомбят Белгородскую область - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, на днях российские самолеты уронили еще две авиабомбы на Белгородскую область.

"22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Казинка этого же округа. В обоих случаях жителей не эвакуировали, боеприпасы изъяли, пострадавших нет", - сообщило российское издание Astra со ссылкой на источники.

Вас также могут заинтересовать новости: