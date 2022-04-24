Николаев время от времени подвергается атакам российских оккупантов.

Начались новые сутки борьбы защитников Николаева и области с российскими захватчиками, которые пытаются атаковать город.

УНИАН рассказывает в режиме онлайн о ситуации в Николаеве и области в субботу, 24 апреля 2022 года.