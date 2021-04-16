Люди несколько часов ходили по пешеходному переходу, требуя ослабить карантин / фото патрульной полиции Львовской области

Во Львове около 70 предпринимателей устроили акцию протеста с требованием ослабить карантинные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области.

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По сведениям полиции, возле торгового центра "Магнус" около 70 митингующих в течение нескольких часов ходили по пешеходному переходу, требуя ослабить карантин во Львове и позволить им работать. Время от времени они пропускали только общественный транспорт.

Патрульные организовали объезд этого участка, хотя образовались немалые пробки. Легковой транспорт направляли в объезд на соседнюю улицу Наливайко и площадь Резни.

Впоследствии в полиции уточнили, что по состоянию на 12:30 протестующие разошлись, освободив дорогу.

Ситуация с коронавирусом на Львовщине

  • Львов и область с 25 марта находятся в «красной» зоне эпидбезопасности по распространению COVID-19.
  • С тех пор закрыты музеи, театры, ТРЦ, непродовольственные рынки и развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают лишь навынос или на доставку, транспорт – в режиме спецперевозок. Школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.

  • Сейчас жесткие карантинные ограничения во Львове действуют до 19 апреля.

  • За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 1365 новых случаев коронавируса, из которых 643 – у львовян.

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Автор: Мирослава Бзикадзе