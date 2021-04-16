Протестующие перекрыли одну из центральных улиц города, в результате чего образовались большие пробки.

Во Львове около 70 предпринимателей устроили акцию протеста с требованием ослабить карантинные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области.

Читайте такжеКарантин убивает. Малый и средний бизнес готовы к протестамОтмечается, что сегодня утром предприниматели перекрыли во Львове улицу Городоцкую.

По сведениям полиции, возле торгового центра "Магнус" около 70 митингующих в течение нескольких часов ходили по пешеходному переходу, требуя ослабить карантин во Львове и позволить им работать. Время от времени они пропускали только общественный транспорт.

Патрульные организовали объезд этого участка, хотя образовались немалые пробки. Легковой транспорт направляли в объезд на соседнюю улицу Наливайко и площадь Резни.

Впоследствии в полиции уточнили, что по состоянию на 12:30 протестующие разошлись, освободив дорогу.

Ситуация с коронавирусом на Львовщине

Львов и область с 25 марта находятся в «красной» зоне эпидбезопасности по распространению COVID-19.

С тех пор закрыты музеи, театры, ТРЦ, непродовольственные рынки и развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают лишь навынос или на доставку, транспорт – в режиме спецперевозок. Школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.

Сейчас жесткие карантинные ограничения во Львове действуют до 19 апреля.

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 1365 новых случаев коронавируса, из которых 643 – у львовян.

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Автор: Мирослава Бзикадзе