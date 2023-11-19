В Луганской ОВА отметили, что оккупанты все меньше дают коллаборнатам обещаний и гарантий безопасности.

Российские оккупанты сокращают эвакуацию населения на временно оккупированных территориях Луганской области. Количество мест ограничено, даже коллаборанты не могут "эвакуироваться".

"Оккупационные власти Северодонецка и других оккупированных населенных пунктов по команде сверху обновляют эвакуационные списки для коллаборантов. Количество мест в них постоянно меняется, поэтому каждый раз, чтобы туда попасть, нужно доказывать верность идеалам так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении Луганской ОВА в Facebook.

Отмечается, что последний эвакуационный список оккупантов оказался самым коротким за все время – в него не вошли даже "руководители" коммунальных учреждений города. Российская власть все меньше дает коллаборнатам обещаний и гарантий безопасности.

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Ситуация в Луганской области - последние новости

По состоянию на вечер 18 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Кроме того, от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них: Макеевка, Невское Луганской области.

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