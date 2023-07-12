Они хотят, чтобы россияне подготовили для них план эвакуации.

Коллаборанты с оккупированных территорий Луганской области требуют от российского креоводства гарантии безопасности на случай освобождения этих территорий украинской армией.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. По их данным, небольшая группа коллаборантов хочет, чтобы высшее политическое руководство Российской Федерации спланировало эвакуацию и создало для них условия для дальнейшей интеграции в российскую общественно-политическую жизнь.

План состоит в том, чтобы выдать партийные билеты партии "Единая Россия" 10-15 работникам местной оккупационной администрации.

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Ситуация на Луганщине: последние новости

Недавно сообщалось, что на оккупированных территориях области у людей проверяют мобильные телефоны, а также запрещают им общаться с родственниками. Кроме того, захватчики продолжают вывозить на территорию Российской Федерации детей - у 70% школьников оккупированной части области российские врачи якобы обнаружили "патологии".

По данным обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, командирам захватнических подразделений возле Сватово, Кременной, Рубежного и Счастья приказали оставлять за собой "выжженную" землю, если им придется отступать.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что россияне строят к юго-востоку от города Хрустальный неустановленную военную инфраструктуру.

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