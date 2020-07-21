Стало известно, как жители Луцка отреагировали на освобождение заложников (видео)

Жители города поблагодарили правоохранителей за работу.

Жители Луцка решили поблагодарить правоохранителей и спецназовцев за успешно проведенную операцию по освобождению заложников, которых удерживал в автобусе задержанный Максим Плохой.

Судя по опубликованным видео, десятки людей скандировали "Молодцы" в адрес сотрудников силовых органов. Правоохранители также получили от людей порции аплодисментов.

Как сообщал УНИАН, все 13 заложников были освобождены вечером во вторник после длительных переговоров с подозреваемым. Самого мужчину, а также его сообщника в Харькове, задержали.

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