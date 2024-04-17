Бывший объект культурного наследия признан таким, что не подлежит занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Бывшая Арка дружбы народов в Киеве больше не является памятником, поэтому может быть демонтирована.

Об этом написал и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в соцсети. "Министерство культуры и информационной политики Украины своим приказом признало бывший объект культурного наследия, Монумент в ознаменование воссоединения Украины с РФ, таким, что не подлежит занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Этим решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован", - отметил министр.

Он добавил, что в общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом и не случайно жители столицы называют его "игом".

Видео дня

"Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", - подчеркнул Карандеев.

Декоммунизация в Украине

В мае 2022 года Арка "дружбы народов" в Киеве была декоммунизирована. За соответствующее решение проголосовал Киевский городской совет, переименовав объект в Арку Свободы украинского народа.

Перед тем, в апреле того же года, были осуществлены работы по демонтажу памятника в знак "воссоединения Украины с Россией", который находился под Аркой тогда еще "дружбы народов".

В конце марта текущего года в Институте национальной памяти заявили, что Арку свободы украинского народа (Арку "дружбы народов") недостаточно переименовать, ее нужно демонтировать.

Эксперты Института нацпамяти отметили, что миф о "воссоединении" Украины с РФ, которому был посвящен монумент, не соответствует историческим реалиям, зато его использовали в советские времена наряду с идеологемой о Киевской Руси как "колыбели братских народов". Таким образом советская пропаганда пыталась прежде всего нивелировать память об украинских государственных традициях (времен Национально-освободительной войны 1648-1657 годов и Украинской революции 1917-1921 годов), объясняют эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: