В столице становится на один символ дружбы со страной-оккупантом меньше.

Во вторник, 26 апреля, в центре Киева начали демонтировать монумент под Аркой дружбы народов. Скульптура в виде двух рабочих стоит там с 1980-х годов.

Монумент, расположенный под 35-метровой Аркой дружбы народов, установленной в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-й годовщины создания СССР, изображает рабочих - украинца и россиянина - которые держат орден "Дружбы народов" с лентой.

Интересно, что во время демонтажа монумента у российского рабочего отвалилась голова.

Как писал УНИАН, вторую скульптурную композицию, из красного гранита, разберут позже. А арку, по словам мэра Киеве Виталия Кличко, планируют переименовать и подсветить цветами украинского флага.

Ранее Киевский горсовет на заседании, в котором принимали участие 93 депутата, принял решение о переименование бывшего сквера родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя.

Дерусификация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором.

В трех городах Украины уже снесли памятники российскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, историки, активисты и представители местной власти в разных регионах массово подают предложения о переименовании улиц и площадей, связанных с деятелями из РФ. УНИАН собрал самые громкие переименования.

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