Также Киевсовет утвердил перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий столицы.

В столице декоммунизировали Арку Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также депутаты утвердили перечень свыше 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий столицы и передать в музей тоталитаризма.

"Что касается переименований, это резонансная тема. Мы услышали и мнения и пожелания киевлян, услышали и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований", – сообщил Кличко.

По его словам, украинское общества хочет, чтобы были убраны с карты Киева названия, связанные с Россией. При этом добавляет, что новые названия "должны жить десятки, а то и сотни лет". По его словам, поэтому Киевсовет продлил рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов до 19 июня.

Он отметил, что будет проходить голосование в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Ранее УНИАН уже писал, что в Киеве завершили отбор предложения новых названий станций метро.

По мнению граждан, станция "Брестская" должна называться "Бучанской", "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса", "Героев Днепра" - "Героев Украины", "Минск" - "Варшавская", а "Дружбы народов" - "Ботаническая".

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